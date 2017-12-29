Українець тріумфував на дебютному в історії світу фестивалі зі скелелазіння в Омані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під кінець 2017 року скелелази з усього світу змагались на першому скелелазному фестивалі “Red Bull Psicobloc”, який відбувся в грудні в Діббі (провінція Мусандам, Оман), передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Змагання були організовані відомим американським скелелазом Крісом Шармою. Цей фестиваль став першим подібним заходом на всьому Ближньому Сході. Суть змагань полягала в максимальному проходженні маршруту, що фіксувалось за допомогою червоних прапорців, які спортсмени збирали протягом свого сходження без використання страховки.
Загалом у змаганнях взяли участь 41 спортсмен, а переможцем серед чоловіків став українець Юрій Володько. У жіночому заліку перемогу здобула Майсам Эль Кайі (Mayssam El Kaii).
Додамо, що другі та треті місця посіли серед чоловіків Хамад Саджвані (ОАЕ), Ян-Георг Вагенфельд (Німеччина) відповідно та Анна Ромео (Франція), Ірма Кеслер Прата (Хорватія) — серед жінок.