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Украинец пытался вывезти за границу коллекцию старинных монет и банкнот

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Пограничники обнаружили у украинца, следовавшего в Грузию, коллекцию старинных монет и банкнот, которые, вероятно, представляют культурную ценность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Украинец пытался вывезти за границу коллекцию старинных монет и банкнот

“На днях в пункте пропуска „Черноморско-МП“ пограничники Одесского отряда совместно с таможней помешали вывозу из страны предметов, вероятно, имеющих культурную ценность. Благодаря совместным действиям правоохранители нашли старинные банкноты разных стран, выпущенные в период с 1898 до 2000 года и монеты, которые были высечены в 1900 году. Деньги среди личных вещей спрятал гражданин Украины, который направлялся в Грузию”, — говорится в сообщении.

Указано, что по факту незаконного перемещения предметов, имеющих признаки культурных ценностей, составлен протокол о нарушении таможенных правил.

“Изъятые банкноты и монеты будут переданы для проведения научной экспертизы, которая определит их историческую ценность и принадлежность к культурному и историческому наследию”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, около 200 тыс. полиэтиленовых перчаток пытались вывезти из Украины в Польшу.

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