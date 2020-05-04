Украинец пытался вывезти за границу коллекцию старинных монет и банкнот
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Пограничники обнаружили у украинца, следовавшего в Грузию, коллекцию старинных монет и банкнот, которые, вероятно, представляют культурную ценность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“На днях в пункте пропуска „Черноморско-МП“ пограничники Одесского отряда совместно с таможней помешали вывозу из страны предметов, вероятно, имеющих культурную ценность. Благодаря совместным действиям правоохранители нашли старинные банкноты разных стран, выпущенные в период с 1898 до 2000 года и монеты, которые были высечены в 1900 году. Деньги среди личных вещей спрятал гражданин Украины, который направлялся в Грузию”, — говорится в сообщении.
Указано, что по факту незаконного перемещения предметов, имеющих признаки культурных ценностей, составлен протокол о нарушении таможенных правил.
“Изъятые банкноты и монеты будут переданы для проведения научной экспертизы, которая определит их историческую ценность и принадлежность к культурному и историческому наследию”, — добавили в пресс-службе.
Напомним, около 200 тыс. полиэтиленовых перчаток пытались вывезти из Украины в Польшу.