Близько 200 тис. поліетиленових рукавичок намагались вивезти з України до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На українсько-польському кордоні виявлено близько 200 тисяч поліетиленових рукавичок. Товари, які підпадають під заборону експорту, двічі намагались незаконно провезти до Польщі учора через пункт пропуску “Ягодин”. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає УНН.
Як повідомили у пресслужбі, правопорушенню запобігли прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці.
“У першому випадку товар у кількості 150 000 штук поліетиленових рукавиць намагались провезти у вантажівці польської реєстрації, яка слідувала через кордон як „пуста“.
В іншому, спільна міжвідомча оглядова група серед вантажу „дерев’яні палети“ виявила ще 40 тисяч штук таких рукавиць”, — йдеться у повідомленні.
В обох випадках рукавиці загальною кількістю 190 тисяч штук вилучено представниками митниці. Сума оцінки товару склала майже 26 тис. гривень, повідомили прикордонники.
Нагадаємо, з України намагались вивезти за кордон велику партію захисних масок.