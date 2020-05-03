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Около 200 тыс. полиэтиленовых перчаток пытались вывезти из Украины в Польшу

Киев • УНН

 • 14359 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На украинско-польской границе обнаружено около 200 тыс. полиэтиленовых перчаток. Товары, подпадающие под запрет экспорта, дважды пытались незаконно провезти в Польшу вчера через пункт пропуска "Ягодын". Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает УНН.

Около 200 тыс. полиэтиленовых перчаток пытались вывезти из Украины в Польшу

Как сообщили в пресс-службе, правонарушение предотвратили пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

"В первом случае товар в количестве 150 тыс. штук полиэтиленовых перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации, которая следовала за границу как "пустая".

В остальном, общая межведомственная обзорная группа среди груза "деревянные паллеты" обнаружила еще 40 тыс.

В обоих случаях перчатки общим количеством 190 тыс. штук изъяты представителями таможни. Сумма оценки товара составила почти 26 тыс. гривен, сообщили пограничники.

Напомним, из Украины пытались вывезти за границу крупную партию защитных масок.

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