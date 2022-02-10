Украинец пытался вывезти в Польшу ретро-автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины в Польшу ретро-автомобиль 1955 года выпуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Детали
27-летний мужчина направлялся в Польшу на машине "Москвич 401".
Пограничники пункта пропуска "Краковец" вместе с таможенниками проверили автомобиль и документы на него. Они обнаружили несоответствие VIN-кода на составных частях автомобиля со сведениями, которые указаны в регистрационных документах.
Сотрудники Госпогранслужбы проинформировали об инциденте полицию. Ретро-авто вместе с водителем передали правоохранителям.
Напомним
В аэропорту "Борисполь" в багаже украинца обнаружили четырех усыпленных соколов. Мужчина планировал перевезти их в Катар.