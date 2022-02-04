Загорнуті у тканину та приспані медпрепаратами: українець хотів вивезти до Катару чотирьох соколів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В аеропорту «Бориспіль» серед багажу виявили 4 соколів, яких українець планував переправити до Катару. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську митницю.
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“Сьогодні надвечір посадовими особами митного поста “Бориспіль” Київської митниці спільно зі службою авіабезпеки міжнародного аеропорту “Бориспіль” та прикордонниками упереджено незаконну спробу вивезення до Дохи птахів, занесених у Червону книгу. Це птахи з роду соколових“,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, у багажному відділені було виявлено чорну сумку підозрілого вигляду. Сканування сумки показало чіткі пташині контури — лапки, голову та тулуб.
“Вже при огляді виявлено 4 птахів в досить варварських умовах — загорнутих у тканину, з обмотаними клейкою стрічкою лапками та приспаних медичними препаратами. Візуально, виявлені птахи — соколи-балабани чи соколи-сапсани, що занесені в Червону книгу”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що з бірки на дорожній сумці вдалося встановити ім’я пасажира та рейс. Однак чоловік за сумкою так і не з’явився, на рейс не сів. Проводиться розшук пасажира.
“Наразі складається протокол про порушення митних правих за ст. 483 Митного кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
В ДПСУ повідомили, що порушник громадянин України 1966 року народження.Зазначається, що птахи будуть передані на відповідальне зберігання до спеціалізованого закладу, де їм нададуть первинну ветеринарну допомогу та забезпечать належний догляд.
Доповнення
Співробітники Київської митниці виявили в міжнародних посилках бивень моржа і зуби кашалотів.