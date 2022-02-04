Загорнуті у тканину та приспані медпрепаратами: українець хотів вивезти до Катару чотирьох соколів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 66514 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 118792 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 122261 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 149656 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 154985 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 127537 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 141673 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169438 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180704 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216122 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 247417 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 335199 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 96282 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 73641 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 98511 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 335199 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 247417 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 321761 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 438558 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 687961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 33061 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 98511 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 108229 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144927 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 169270 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Загорнуті у тканину та приспані медпрепаратами: українець хотів вивезти до Катару чотирьох соколів

Загорнуті у тканину та приспані медпрепаратами: українець хотів вивезти до Катару чотирьох соколів

Київ • УНН

 • 27764 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. В аеропорту «Бориспіль» серед багажу виявили 4 соколів, яких українець планував переправити до Катару. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську митницю.

Цитата

“Сьогодні надвечір посадовими особами митного поста “Бориспіль” Київської митниці спільно зі службою авіабезпеки міжнародного аеропорту “Бориспіль” та прикордонниками упереджено незаконну спробу вивезення до Дохи птахів, занесених у Червону книгу. Це птахи з роду соколових“,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, у багажному відділені було виявлено чорну сумку підозрілого вигляду. Сканування сумки показало чіткі пташині контури — лапки, голову та тулуб.

“Вже при огляді виявлено 4 птахів в досить варварських умовах — загорнутих у тканину, з обмотаними клейкою стрічкою лапками та приспаних медичними препаратами. Візуально, виявлені птахи — соколи-балабани чи соколи-сапсани, що занесені в Червону книгу”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що з бірки на дорожній сумці вдалося встановити ім’я пасажира та рейс. Однак чоловік за сумкою так і не з’явився, на рейс не сів. Проводиться розшук пасажира.

“Наразі складається протокол про порушення митних правих за ст. 483 Митного кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
В ДПСУ повідомили, що порушник громадянин України 1966 року народження.Зазначається, що птахи будуть передані на відповідальне зберігання до спеціалізованого закладу, де їм нададуть первинну ветеринарну допомогу та забезпечать належний догляд.

Доповнення

Співробітники Київської митниці виявили в міжнародних посилках бивень моржа і зуби кашалотів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74