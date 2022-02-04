Завернутые в ткань и усыпленные медпрепаратами: украинец хотел вывезти в Катар четырех Соколов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В аэропорту "Борисполь" среди багажа обнаружили 4 соколов, которых украинец планировал переправить в Катара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую таможню.
Цитата
“Сегодня вечером должностными лицами таможенного поста “Борисполь” Киевской таможни совместно со службой авиабезопасности аэропорта “Борисполь” и пограничниками предвзято незаконную попытку вывоза в Доху птиц, занесенных в Красную книгу. Это птицы из рода соколовых“, - говорится в сообщении.
Детали
Так, в багажном отделении была обнаружена черная сумка подозрительного вида. Сканирование сумки показало четкие птичьи контуры — лапки, голову и туловище.
"Уже при осмотре обнаружено 4 птиц в довольно варварских условиях-завернутых в ткань, с обмотанными клейкой лентой лапками и усыпанными медицинскими препаратами. Визуально, обнаруженные птицы — соколы-балабани или соколы-сапсаны занесены в Красную книгу”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что из бирки на дорожной сумке удалось установить имя пассажира и рейс. Однако мужчина за сумкой так и не появился, на рейс не сел. Проводится розыск пассажира.
“Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правых по ст. 483 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В ГПСУ сообщили, что нарушитель гражданин Украины 1966 года народження. Зазначається, что птицы будут переданы на ответственное хранение в специализированное заведение, где им окажут первичную ветеринарную помощь и обеспечат должный уход.
Дополнение
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