Українець намагався вивезти в Польщу ретро-автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти з України в Польщу ретро-автомобіль 1955 року випуску. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
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27-річний чоловік прямував до Польщі автівкою "Москвич 401".
Прикордонники пункту пропуску "Краківець" разом із митниками перевірили автомобіль та документи на нього. Вони виявили невідповідність VIN-коду на складових частинах автівки з відомостями, які зазначено в реєстраційних документах.
Працівники Держприкордонслужби проінформували про інцидент поліцію. Ретро-авто разом з водієм передали правоохоронцям.
Нагадаємо
В аеропорту "Бориспіль" у багажі українця виявили чотирьох приспаних соколів. Чоловік планував перевезти їх до Катару.