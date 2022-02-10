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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61399 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українець намагався вивезти в Польщу ретро-автомобіль

Українець намагався вивезти в Польщу ретро-автомобіль

Київ • УНН

 • 17493 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти з України в Польщу ретро-автомобіль 1955 року випуску. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Деталі

27-річний чоловік прямував до Польщі автівкою "Москвич 401".

Прикордонники пункту пропуску "Краківець" разом із митниками перевірили автомобіль та документи на нього. Вони виявили невідповідність VIN-коду на складових частинах автівки з відомостями, які зазначено в реєстраційних документах.

Працівники Держприкордонслужби проінформували про інцидент поліцію. Ретро-авто разом з водієм передали правоохоронцям.

Нагадаємо

В аеропорту "Бориспіль" у багажі українця виявили чотирьох приспаних соколів. Чоловік планував перевезти їх до Катару.

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