Украинец Малиновский спас ФК "Генк" от поражения в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел полный матч в составе “Генка” против “Брюгге” и стал настоящим спасителем своей команды. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Встреча состоялась в рамках 27-го тура чемпионата страны на поле лидера первенства и закончилась вничью — 2:2. К 83-й минуте “Брюгге” выигрывал со счетом 2:1, пока пенальти, реализованный украинским легионером гостей, не поставил точку в поединке. Интересно, что до того “Генк” уже имел право на 11-метровый, но его не реализовал Николаос Карелис.
Стоит отметить, что набрав 38 пунктов, “Генк” занимает шестую строчку в турнирной таблице.
Добавим также, в этом сезоне Малиновский провел в составе своего клуба 29 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.