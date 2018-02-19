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Українець Маліновський врятував ФК "Генк" від поразки в чемпіонаті Бельгії

Київ • УНН

 • 9483 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський провів повний матч у складі “Генку” проти “Брюгге” й став справжнім рятівником своєї команди. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.

Зустріч відбулася в рамках 27-го туру чемпіонату країни на полі лідера першості й закінчилася внічию — 2:2. До 83-ї хвилини “Брюгге” вигравав із рахунком 2:1, доки пенальті, реалізований українським легіонером гостей, не поставив крапку в поєдинку. Цікаво, що до того “Генк” уже мав право на 11-метровий, але його не реалізував Ніколаос Кареліс.

Варто зазначити, що набравши 38 пунктів, “Генк” посідає шосту сходинку в турнірній таблиці.

Додамо також, у цьому сезоні Маліновський провів у складі свого клубу 29 матчів, забив шість м’ячів та віддав дві результативні передачі.

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