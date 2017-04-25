Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную Луганскую обл.
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию Орлоя прекращается. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает УНН.
"С 25.04.2017 года предусмотрено осуществить меры по прекращению перетоков электрической энергии с контролируемой неконтролируемой территорию Луганской области", - говорится в сообщении.
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Отмечают, что причиной приостановки неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию.
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Утверждают, что данные действия будут выполнены в соответствии с требованием ГП "Энергорынок" в соответствии с "Порядком осуществления мероприятий по частичному или полному прекращению разницы перетоков электрической энергии в точках ее учета", утвержденного приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 10.06.2015 № 440.