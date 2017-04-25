Україна зупинила подачу електроенергії в окуповану Луганщину

“З 25.04.2017 року передбачено здійснити заходи щодо припинення перетоків електричної енергії з контрольованої на неконтрольовану територію Луганської області,” — йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

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Стверджують, що дані дії будуть виконані відповідно до вимоги ДП “Енергоринок” згідно з “Порядком здійснення заходів щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку”, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.06.2015 № 440.