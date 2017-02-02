Украина увеличила добычу газа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В январе 2017 года объемы отечественной газодобычи составили 1,762 млрд куб.м голубого топлива на 2% или 33,8 млн.куб.м больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили УНН в отделе связей с общественностью и прессой ПАО " Укртрансгаз ".
В компании сообщили, что по оперативной информации центрального диспетчерского департамента, такой рост произошел за счет увеличения объемов добычи голубого топлива частными компаниями.
Напомним, ранее Министерство энергетики и угольной промышленности обнародовало информацию по добыче газа в течение 2016 года. Согласно данным, в 2016 году добыча газа в Украине вырос на 91 млн кубометров (или на 0,5%) по сравнению с 2015 годом, в том числе объем добычи газа предприятиями "Нафтогаза" уменьшился на 132 млн кубометров.