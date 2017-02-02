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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна збільшила видобуток газу

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У січні 2017 року обсяги вітчизняного газовидобутку склали 1,762 млрд куб.м блакитного палива, що на 2% або 33,8 млн.куб.м більше за показники аналогічного періоду минулого року, повідомили УНН у відділі зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ"Укртрансгаз“.

Україна збільшила видобуток газу

У компанії повідомили, що за оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, таке зростання відбулось за рахунок збільшення обсягів видобутку блакитного палива приватними компаніями.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило інформацію щодо видобутку газу протягом 2016 року. Згідно з даними, у 2016 році видобуток газу в Україні зріс на 91 млн кубометрів (або на 0,5%) у порівнянні з 2015 роком, у тому числі обсяг видобутку газу підприємствами “Нафтогазу” зменшився на 132 млн кубометрів.

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