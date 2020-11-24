Украина увеличила экспорт рыбы на 19% - Госрыбагентство

"По данным Государственной службы статистики Украины в течение июля-сентября 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки 1 005 тонн готовой и консервированной рыбы на 2,1 млн долл. США. Такой результат в денежном выражении на 332,6 тыс. долл. США (19%) больше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, крупнейшими покупателями этой товарной позиции (в денежном измерении) стали Молдова (361 тонна на 603,4 тыс. долл. США), США (69 тонн в 340,5 тыс. долл. США), Грузия (144 тонны на 205,8 тыс. долл. США) и Азербайджан (93 тонны на 123,3 тыс. долл. США). На долю этих стран приходится 60% экспортных поставок готовой и консервированной рыбы. Также значительные поставки осуществлены в Беларусь, Латвию и Узбекистан.

Добавляется, что в разрезе товарных позиций за июль-сентябрь текущего года больше всего экспортировано такой готовой или консервированной рыбы (в абсолютном выражении):

- сардин, сардинеллы, кильки или шпрот - 750 тонн на 957,6 тыс. долл. США;

- сельди - 38 тонн на 143,9 тыс. долл. США;

- скумбрии - 18 тонн на 41,8 тыс. долл. США;

- анчоусов - 7 тонн на 80,5 тыс. долл. США.

Напомним, за 10 месяцев текущего года украинские промышленные рыбаки выловили более 24 тыс. тонн водных биоресурсов, больше всего - рапана.