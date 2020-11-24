Україна збільшила експорт риби на 19% - Держрибагентство

"За даними Державної служби статистики України протягом липня-вересня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 1 005 тонн готової та консервованої риби на 2,1 млн дол. США. Такий результат у грошовому вимірі на 332,6 тис. дол. США (19 %) більше, ніж за аналогічний період 2019 року", - сказано у повідомленні.

Так, найбільшими покупцями цієї товарної позиції (у грошовому вимірі) стали Молдова (361 тонна на 603,4 тис. дол. США), США (69 тонн на 340,5 тис. дол. США), Грузія (144 тонни на 205,8 тис. дол. США) та Азербайджан (93 тонни на 123,3 тис. дол. США). На долю цих країн припадає 60 % експортних поставок готової та консервованої риби. Також значні поставки здійснено до Білорусі, Латвії та Узбекистану.

Додається, що у розрізі товарних позицій за липень-вересень поточного року найбільше експортовано такої готової або консервованої риби (в абсолютному вимірі):

- сардин, сардинели, кільки або шпротів – 750 тонн на 957,6 тис. дол. США;

- оселедців – 38 тонн на 143,9 тис. дол. США;

- скумбрії – 18 тонн на 41,8 тис. дол. США;

- анчоусів – 7 тонн на 80,5 тис. дол. США.

Нагадаємо, за 10 місяців поточного року українські промислові рибалки виловили понад 24 тис. тонн водних біоресурсів, найбільше - рапана.