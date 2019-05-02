Украина потерпела третье поражение на ЧМ по хоккею

По итогам стартового периода румыны оторвались в счете. Шайбы забрасывали Балаш и Биро - оба раза в большинстве. После перерыва команды обменялись голами. На шайбу Константина ответил Сергей Бабинец, который направил игровой снаряд под дальнюю штангу.

Третий период "желто-голубые" также начали с активных действий и игры первым номером, но ближе к середине игрового промежутка украинцы пропустили - отличился экс-украинец Антон Буточнов после передачи другого экс-украинца Павла Борисенко. Точку в игре поставил представитель румын с буллита - 5:1.

В другой встрече конкурент украинцев за прописку в данном Дивизионе ЧМ - Нидерланды победили японцев 3:2.

Добавим также, сейчас Украина и Нидерланды имеют по 3 очка, но "желто-голубые" опережают оппонентов благодаря победе в очной встрече.