Украина потерпела третье поражение на ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Таллине завершился поединок четвертого тура чемпионата мира по хоккею Дивизиона ІВ в котором Украина противостояла Румынии, передает корреспондент УНН.
По итогам стартового периода румыны оторвались в счете. Шайбы забрасывали Балаш и Биро - оба раза в большинстве. После перерыва команды обменялись голами. На шайбу Константина ответил Сергей Бабинец, который направил игровой снаряд под дальнюю штангу.
Третий период "желто-голубые" также начали с активных действий и игры первым номером, но ближе к середине игрового промежутка украинцы пропустили - отличился экс-украинец Антон Буточнов после передачи другого экс-украинца Павла Борисенко. Точку в игре поставил представитель румын с буллита - 5:1.
В другой встрече конкурент украинцев за прописку в данном Дивизионе ЧМ - Нидерланды победили японцев 3:2.
Добавим также, сейчас Украина и Нидерланды имеют по 3 очка, но "желто-голубые" опережают оппонентов благодаря победе в очной встрече.