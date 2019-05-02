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Україна зазнала третьої поразки на ЧС з хокею

Україна зазнала третьої поразки на ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Талліні підбіг до завершення поєдинок четвертого туру чемпіонату світу з хокею Дивізіону ІВ в якому Україна протистояла Румунії, передає кореспондент УНН.

За підсумками стартового періоду румуни відірвалися у рахунку. Шайби закидали Балаш і Біро – обидва рази у більшості. Після перерви команди обмінялися голами. На шайбу Константіна відповів Сергій Бабинець, який направив ігровий снаряд під дальню стійку.

Третій період "жовто-блакитні" також почали із активних дій та гри першим номером, але ближче до середини ігрового проміжку українці пропустили – відзначився екс-українець Антон Буточнов після передачі іншого екс-українця Павла Борисенка. Крапку у грі поставив представник румунів з буліту – 5:1.

В іншій зустрічі конкурент українців за прописку у даному Дивізіоні ЧС – Нідерланди здолали японців 3:2.

Додамо також, наразі Україна та Нідерланди мають по 3 очки, але "жовто-блакитні" випереджають опонентів завдяки перемозі в очній зустрічі.

Українські Національні Новини

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