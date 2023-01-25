Украина всегда будет благодарна Литве, которая восприняла агрессию рф как нападение и на ее свободу - Зеленский

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“Столица Литвы, город Вильнюс, начинает отмечать 700-летие со дня основания. Все это время истории наших народов тесно переплетены. И у нас на самом деле общая судьба нашей свободы: чем более защищен один народ, тем более защищен и другой. Возможно, сейчас это понимается яснее всего, чем когда-либо в нашей истории. Украина всегда будет благодарна Литве, господину Президенту Науседе, всем литовским лидерам, всем литовским семьям, которые восприняли российскую агрессию против Украины как нападение и на их свободу. Которые помогают нам защищать наше общее будущее в свободной и мирной Европе”, — сказал Зеленский.

Президент Украины подписал указ о присвоении Вильнюсу почетной награды “Город-спаситель” за всё, что “было сделано и городом, и Литвой в целом для помощи нам в борьбе против российского террора”.

Напомним

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что единственным способом завершить войну в Украине является предоставление западными союзниками оружия, в частности танков, для противодействия российским атакам.