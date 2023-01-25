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Україна завжди буде вдячна Литві, яка сприйняла агресію рф як напад і на її свободу - Зеленський

Київ • УНН

 • 1068578 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди буде вдячна Литві та її народу, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу та допомагають захищати спільне майбутнє у вільній та мирній Європі, пише УНН.

Україна завжди буде вдячна Литві, яка сприйняла агресію рф як напад і на її свободу - Зеленський

Цитата

“Столиця Литви, місто Вільнюс, починає відзначати 700-річчя від заснування. Увесь цей час історії наших народів тісно переплетені. І в нас насправді спільна доля нашої свободи: що більше захищений один народ, то більше захищений і інший. Можливо, зараз це розуміється найчіткіше, ніж будь-коли в нашій історії. Україна завжди буде вдячною Литві, пану Президенту Наусєді, усім литовським лідерам, всім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу. Які допомагають нам захищати наше спільне майбутнє у вільній та мирній Європі”, — сказав Зеленський.

Президент України підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки “Місто-рятівник” за все, що “було зроблено і містом, і Литвою загалом для допомоги нам у боротьбі проти російського терору”.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що єдиним способом завершити війну в Україні є надання західними союзниками зброї, зокрема танків, для протидії російським атакам.

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