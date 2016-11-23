Украина завтра планирует подписать меморандум с ЕС о взаимодействии в энергосфере - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина завтра на саммите Украина-ЕС в Брюсселе планирует подписать меморандум с Евросоюзом о взаимодействии в энергетической сфере. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Павел Климкин после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Подписание, я считаю, всеобъемлющего меморандума о взаимодействии в энергетической сфере. Мы на основе него будем делать четкие дорожные карты, причем по всем ключевым вопросам", - сказал он.
По его словам, это касается сотрудничества в регуляторной сфере, синхронизации украинских энергетических систем с ЕС и тому подобное.