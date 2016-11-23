Украина завтра планирует подписать меморандум с ЕС о взаимодействии в энергосфере - П.Климкин

"Подписание, я считаю, всеобъемлющего меморандума о взаимодействии в энергетической сфере. Мы на основе него будем делать четкие дорожные карты, причем по всем ключевым вопросам", - сказал он.

По его словам, это касается сотрудничества в регуляторной сфере, синхронизации украинских энергетических систем с ЕС и тому подобное.