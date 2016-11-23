Україна завтра планує підписати меморандум з ЄС про взаємодію в енергосфері - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна завтра на саміті Україна-ЄС у Брюсселі планує підписати меморандум з Євросоюзом про взаємодію в енергетичній сфері. Про це сказав журналістам міністр закордонних справ Павло Клімкін після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Підписання, я вважаю, всеохоплюючого меморандуму про взаємодію в енергетичній сфері. Ми на основі нього будемо робити чіткі дорожні карти, при чому по всіх ключових питаннях", - сказав він.
За його словами, це стосується співпраці в регуляторній сфері, синхронізацією українських енергетичних систем з ЄС тощо.
Нагадаємо, П.Клімкін зазначив, що ключовим питанням на саміті Україна-ЄС є пункт щодо продовження санкцій проти РФ.