Україна завтра планує підписати меморандум з ЄС про взаємодію в енергосфері - П.Клімкін

"Підписання, я вважаю, всеохоплюючого меморандуму про взаємодію в енергетичній сфері. Ми на основі нього будемо робити чіткі дорожні карти, при чому по всіх ключових питаннях", - сказав він.

За його словами, це стосується співпраці в регуляторній сфері, синхронізацією українських енергетичних систем з ЄС тощо.

Нагадаємо, П.Клімкін зазначив, що ключовим питанням на саміті Україна-ЄС є пункт щодо продовження санкцій проти РФ.