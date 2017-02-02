Украина завоевала пятую медаль на всемирной Универсиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вторую серебряную награду на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан) в актив украинской сборной завоевала биатлонистка Яна Бондарь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.
В спринтерской гонке украинка была лучшей в скорости, а на огневом рубеже допустила одну ошибку. Поэтому в итоге уступила лишь хозяйке соревнований Галине Вишневской.
Еще одна украинка Юлия Журавок остановилась в шаге от пьедестала.
Заметим, что награда Я.Бондар стала пятой в медальной копилке Украины на этих соревнованиях в Казахстане.
Напомним, четвертую медаль для своей сборной и вторую свою "бронзу" ранее получил Александр Белинский. Украинец в соревнованиях по гигантскому слалому на сноуборде, в заезде за третье место, опередив представителя России Владислава Хурамшина.