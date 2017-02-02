Україна завоювала п'яту медаль на всесвітній Універсіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Другу срібну нагороду на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати (Казахстан) до активу української збірної виборола біатлоністка Яна Бондар. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України, передає УНН.
У спринтерській гонці українка була кращою у швидкості, та на вогневому рубежі припустилася однієї помилки. Тож у підсумку поступилася лиш господарці змагань Галині Вишневській.
Ще одна українка Юлія Журавок зупинилася за крок до п'єдесталу.
Зауважимо, що нагорода Я.Бондар стала п'ятою у медальній скарбничці України на цих змаганнях в Казахстані.
Нагадаємо, четверту медаль для своєї збірної і другу власну "бронзу" раніше здобув Олександр Белінський. Українець у змаганнях із гігантського слалому на сноуборді, у заїзді за третє місце, випередив представника Росії Владислава Хурамшина.