Украина ввела симметричные с США санкции за российские действия в киберпространстве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня обновлены санкционные списки и введены санкции в отношении 1759 физических и 786 юридических лиц, в частности введены санкции, симметричные введенным США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе аппарата СНБО.
В ведомстве напомнили, что Президент Украины указом №176 ввел в действие решение СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
"По инициативе Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции в отношении 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физических лица и 786 юридических лиц", - сообщили в аппарате.
СНБО Украины, как сообщается, ввел "санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня этого года) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве", в частности:
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- Научно-исследовательский институт "Квант";
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- ООО "Дайвтехносервис";
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- ООО "Цифровые технологии безопасности";
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- ERPScan BV;
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- Embedi Limited.
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Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в государственную думу. Это, в частности:
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- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
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- Избирательная комиссия "Республики Крым";
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- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
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- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);
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- Всероссийская политическая партия "Родина";
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- Политическая партия "Демократическая партия России";
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- Союз ветеранов Афганистана;
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- Политическая партия "Патриоты России";
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- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
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- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
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- Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
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- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
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- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".
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Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", расположенного на оккупированной территории Украины и, как отмечается, "активно используется государством-агрессором против нашей страны". В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:
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- Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
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- Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
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- ООО "АРД Сатком Сервис";
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- ООО "РусИнтеКо";
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- ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
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- ООО "Лидер строй";
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- ООО "ПРОЕКТ";
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- ООО "М-Телеком";
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- ООО "Альфател";
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- ООО "ПБР";
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- ООО "АСЗ".
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Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в государственную думу, и в отношении которых введено санкции правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.
Напомним, в конце мая Украина ввела санкции против более 1,7 тыс. человек и 750 организаций.