Україна ввела симетричні з США санкції через російські дії у кіберпросторі

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня оновлено санкційні списки та запроваджено санкції до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб, зокрема запроваджено санкції, симетричні уведеним США проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі. Про це УНН повідомили у прес-службі апарату РНБО.

У відомстві нагадали, що Президент України указом №176 увів у дію рішення РНБО від 21 червня 2018 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

"За ініціативою Кабінету міністрів України та Служби безпеки України було запроваджено санкції до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв’язку з чим було оновлено санкційний список, який зараз налічує 1759 фізичні особи та 786 юридичних осіб", - повідомили в апараті.

РНБО України, як повідомляється, запровадила "санкції, симетричні санкціям, уведеним урядом США (11 червня цього року) проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі", зокрема:

  • Науково-дослідний інститут “Квант”;
  • ТОВ “Дайвтехносервіс”;
  • ТОВ “Цифрові технології безпеки”;
  • ERPScan BV;
  • Embedi Limited.

Список юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, доповнено політичними партіями та громадськими організаціями, які брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у рамках виборів до державної думи. Це, зокрема:

  • Центральна виборча комісія Російської Федерації;
  • Виборча комісія “Республіки Крим”;
  • Всеросійська політична партія “Єдина Росія”;
  • Політична партія “Ліберально-демократична партія Росії” (ЛДПР);
  • Всеросійська політична партія “Родіна”;
  • Політична партія “Демократична партія Росії”;
  • Союз ветеранів Афганістану;
  • Політична партія “Патріоти Росії”;
  • Загальноросійська громадська організація “Союз пенсіонерів Росії”;
  • Всеросійська політична партія “Аграрна партія Росії”;
  • Політична партія “Комуністична партія Російської Федерації”;
  • Всеросійська громадська організація “Бойове братство”;
  • Загальноросійський громадський рух “Корпус “За чисті вибори”.

Запроваджено санкції стосовно російських підприємств ВПК, а також ДП “Луганський авіаційний ремонтний завод”, що розташований на окупованій території України та, як зазначається, "активно використовується державою-агресором проти нашої країни". Зокрема, крім названого підприємства, санкції запроваджено щодо:

  • Федерального державного унітарного підприємства “Радіочастотний центр центрального федерального округу”;
  • Федерального державного унітарного підприємства “Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо”;
  • ТОВ “АРД Сатком Сервіс”;
  • ТОВ “РусІнтеКо”;
  • ТОВ “Алмаз-Антей Телекомунікації”;
  • ТОВ “Лідер строй”;
  • ТОВ “ПРОЕКТ”;
  • ТОВ “М-Телеком”;
  • ТОВ “Альфател”;
  • ТОВ “ПБР”;
  • ТОВ “АСЗ”.

Крім того, санкції запроваджено щодо фізичних осіб, які причетні до підготовки і проведення незаконного голосування на території тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у рамках виборів до державної думи, та відносно яких уведено санкції урядом США, серед яких відомий російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини.

Нагадаємо, наприкінці травня Україна ввела санкції проти понад 1,7 тис. осіб і 750 організацій.

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