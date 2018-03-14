Украина удержалась в топ-5 медального зачета после пяти дней Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская сборная продолжила находиться в лидирующей группе медального зачета после пяти соревновательных дней Паралимпийских игр, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Единственную медаль в данный соревновательный день в копилку “желто-синих” принесла Оксана Шишкова, которая завоевала “бронзу” в спринте лыжной гонки среди спортсменок с нарушениями зрения.
Таким образом, в активе нашей национальной команды уже 5 “золотых”, 4 “серебряных” и 7 “бронзовых” наград — пятое место.
Возглавлять турнирную таблицу продолжили американцы (8 “золотых”, 7 “серебряных” и 6 “бронзовых” медалей). Далее следуют нейтральные паралимпийские спортсмены (6, 7, 4), Словакия (6, 2, 1) и Франция (5, 5, 3).
Стоит отметить, что уже 24 национальные команды завоевали хотя бы одну награду.
Кроме того добавим, 12-е зимние Паралимпийские игры продлятся до 18 марта.
Напомним, что данные зимние Паралимпийские игры установили рекорд по количеству спортсменов-участников.