Україна втрималася в топ-5 медального заліку після п'яти днів Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська збірна продовжила перебувати в лідируючій групі медального заліку після п'яти змагальних днів Паралімпійських ігор, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Єдину медаль в даний змагальний день у скарбничку “жовто-блакитних” принесла Оксана Шишкова, яка виборола “бронзу” у спринті лижної гонки серед спортсменок з вадами зору.
Таким чином, в доробку нашої національної команди вже 5 “золотих”, 4 “срібних” та 7 “бронзових” нагород — п’яте місце.
Очолювати турнірну таблицю продовжили американці (8 “золотих”, 7 “срібних” і 6 “бронзових” медалей). Далій йдуть нейтральні паралімпійські атлети (6, 7, 4), Словаччина (6, 2, 1) та Франція (5, 5, 3).
Варто відзначити, що вже 24 національні команди вибороли бодай одну нагороду.
Крім того додамо, 12-ті зимові Паралімпійські ігри триватимуть до 18-го березня.
Нагадаємо, що дані зимові Паралімпійські ігри встановили рекорд за кількістю спортсменів-учасників.