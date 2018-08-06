Украина теряет до 4,8 млрд долларов в год из-за коррупции на таможне - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. От коррупции на таможне Украины теряет до 4,8 миллиарда долларов США в год. Такие подсчеты сделали журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung на основе проведенного в Киеве и Одессе расследования, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, потери от коррупции на украинской таможне “составляют гораздо больше десятой части поступлений в государственный бюджет и вдвое превышают сумму кредитов, которые Украина намерена принять от МВФ, ЕС и Всемирного Банка в 2018 году”.
Газета ссылается на документы, содержащие данные по тысячам грузов, проходящих через украинскую границу и позволяющих отследить их путь. По данным журналистов, эта информация доказывает факты масштабной коррупции на многих украинских таможнях.
Основная схема коррупции — “передекларирование” товаров, которое происходит при участии сотрудников государственных органов. Таким образом товар, который де-факто находится в грузе, декларируется как другой — тот, на который предусмотрены пошлины ниже.
При этом отмечается, что кроме таможни, в схемы вовлечены также представители СБУ, полиции, пограничной службы и ГПУ.
Как сообщал УНН, в I полугодии 2018 года количество протоколов о нарушении таможенных правил увеличилась на 58%.
Напомним, ранее и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан сообщил, что в июле среднедневные поступления от таможни выросли на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.