Україна втрачає до 4,8 млрд доларів у рік через корупцію на митниці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Від корупції на митниці Україна втрачає до 4,8 мільярда доларів США на рік. Такі підрахунки зробили журналісти німецької газети Süddeutsche Zeitung на основі проведеного в Києві та Одесі розслідування, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначає видання, втрати від корупції на українській митниці “становлять набагато більше десятої частини надходжень до державного бюджету та удвічі перевищують суму кредитів, які Україна має намір взяти в МВФ, ЄС та Світового Банку в 2018 році”.
Газета посилається на документи, які містять дані щодо тисяч вантажів, що проходять через український кордон, і дозволяють відстежити їхній шлях. За даними журналістів, ця інформація доводить факти масштабної корупції на багатьох українських митницях.
Основна схема корупції — “передекларування” товарів, що відбувається за участі співробітників державних органів. Таким чином товар, який де-факто перебуває у вантажі, декларується як інший — той, на який передбачені нижчі мита.
При цьому відзначається, що окрім митниці, до схем залучені також представники СБУ, поліції, Держприкордонслужби та ГПУ.
Як повідомляв УНН, у І півріччі 2018 року кількість протоколів про порушення митних правил збільшилась на 58%.
Нагадаємо, раніше в.о голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан повідомив, що у липні середньоденні надходження від митниці зросли на 17% порівняно з відповідним періодом минулого року.