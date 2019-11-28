Украина испытала крылатую ракету "Нептун": результаты

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41146 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108242 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100158 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107489 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118339 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147653 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148210 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140379 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186176 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Украина испытала крылатую ракету "Нептун": результаты

Украина испытала крылатую ракету "Нептун": результаты

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", сегодня 28 ноября, успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена. Об этом Defense Express сообщил Генеральный директор - Генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, передает УНН.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Олег Коростелев. Добавив, что на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Напомним, в Украине испытали бронеатомобили "Казак-2М1" и "Варта-Новатор".

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