Украина вынесет на обсуждение проект резолюции ООН о создании специального трибунала против россии

Детали

Во время выступления Джапарова призвала поддержать резолюцию, которую вскоре Украина вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, о создании специального трибунала по преступлению агрессии рф.

Цитата

“Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи”, — сказала она.

Замглавы МИД Украины напомнила, что Владимир Зеленский инициировал “Формулу мира” из десяти пунктов, которые “могут вернуть безопасность и справедливость в Украину и весь мир”.

Напомним

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку “формулы мира”, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.