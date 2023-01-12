Украина вынесет на обсуждение проект резолюции ООН о создании специального трибунала против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Киев вынесет на обсуждение в 2023 году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против россии. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, передает УНН.
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Во время выступления Джапарова призвала поддержать резолюцию, которую вскоре Украина вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, о создании специального трибунала по преступлению агрессии рф.
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“Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи”, — сказала она.
Замглавы МИД Украины напомнила, что Владимир Зеленский инициировал “Формулу мира” из десяти пунктов, которые “могут вернуть безопасность и справедливость в Украину и весь мир”.
Напомним
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку “формулы мира”, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.