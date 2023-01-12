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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина вынесет на обсуждение проект резолюции ООН о создании специального трибунала против россии

Киев • УНН

 • 566824 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Киев вынесет на обсуждение в 2023 году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против россии. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, передает УНН.

Украина вынесет на обсуждение проект резолюции ООН о создании специального трибунала против россии

Детали

Во время выступления Джапарова призвала поддержать резолюцию, которую вскоре Украина вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, о создании специального трибунала по преступлению агрессии рф.

Цитата

“Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи”, — сказала она.

Замглавы МИД Украины напомнила, что Владимир Зеленский инициировал “Формулу мира” из десяти пунктов, которые “могут вернуть безопасность и справедливость в Украину и весь мир”.

Напомним

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку “формулы мира”, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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