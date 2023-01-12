Україна винесе на обговорення проєкт резолюції ООН про створення спеціального трибуналу проти росії

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Під час виступу Джапарова закликала підтримати резолюцію, яку невдовзі Україна винесе на розгляд Генеральної Асамблеї ООН, про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф.

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“Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї”, — сказала вона.

Заступниця очільника МЗС України нагадала, що Володимир Зеленський ініціював “Формулу миру” з десяти пунктів, які “можуть повернути безпеку та справедливість в Україну та весь світ”.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку щодо “формули миру”, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.