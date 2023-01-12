Україна винесе на обговорення проєкт резолюції ООН про створення спеціального трибуналу проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Київ винесе на обговорення у 2023 році проєкт резолюції Генасамблеї ООН про створення спеціального трибуналу проти Росії. Про це заявила заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова, виступаючи на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах, передає УНН.
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Під час виступу Джапарова закликала підтримати резолюцію, яку невдовзі Україна винесе на розгляд Генеральної Асамблеї ООН, про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф.
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“Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї”, — сказала вона.
Заступниця очільника МЗС України нагадала, що Володимир Зеленський ініціював “Формулу миру” з десяти пунктів, які “можуть повернути безпеку та справедливість в Україну та весь світ”.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку щодо “формули миру”, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.