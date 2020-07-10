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Украина соответствует критериям безвизового режима с ЕС - доклад

Украина соответствует критериям безвизового режима с ЕС - доклад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии о выполнении требований, необходимых для либерализации визового режима со странами, в частности "Восточного партнерства", к которым относится и Украина, передает УНН со ссылкой на документ.

"Комиссия считает, что все 8 стран (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Грузия, Молдова и Украина - ред.) продолжают выполнять требования либерализации визового режима. Однако, все страны должны продолжать действовать в различных областях, чтобы обеспечить непрерывное выполнение критериев", - говорится в докладе.

Отмечается, что несмотря на то, что все восемь стран предприняли усилия для дальнейшей имплементации критериев либерализации визового режима и рекомендаций комиссии с декабря 2018 года, они должны принять дальнейшие меры для решения различных проблем, связанных с борьбой с организованной преступностью, борьбой с коррупцией на высоком уровне и незаконной миграцией граждан из стран-партнеров.

"Крайне важно, чтобы процесс реформ, начатый в ходе переговоров о либерализации визового режима, был устойчивым и чтобы страны не отказывались от своих достижений", - говорится в документе.

Как сообщалось в УНН, в начале июня в Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление к третьему году безвизового режима и отметили, что Украина и ЕС достигли амбициозной цели - устранили искусственные барьеры для межчеловеческих контактов.

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