Україна відповідає критеріям безвізового режиму з ЄС - доповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це йдеться у доповіді Єврокомісії про виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами, зокрема, "Східного партнерства", до яких належить і Україна, передає УНН із посиланням на документ.
"Комісія вважає, що всі 8 країн (Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Грузія, Молдова та Україна - ред.) продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму. Проте, всі країни повинні продовжувати діяти у різних областях, щоб забезпечити безперервне виконання критеріїв", - йдеться у доповіді.
Відзначається, що незважаючи на те, що всі вісім країн зробили зусилля для подальшої імплементації критеріїв лібералізації візового режиму і рекомендацій комісії від грудня 2018 року, вони повинні прийняти подальші заходи для вирішення різних проблем, пов'язаних з боротьбою з організованою злочинністю, боротьбою з корупцією на високому рівні і незаконною міграцією громадян з країн-партнерів.
"Вкрай важливо, щоб процес реформ, розпочатий у ході переговорів про лібералізацію візового режиму, був стійким і щоб країни не відмовлялися від своїх досягнень", - йдеться у документі.
Як повідомлялося в УНН, на початку червня у Міністерстві закордонних справ України зробили заяву до третього року безвізового режиму і відзначили, що Україна і ЄС досягли амбітної мети - усунули штучні бар'єри для міжлюдських контактів.