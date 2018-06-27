Украина отказалась идти на ежегодный прием к Генсеку Совета Европы

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланда и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичный шаг устраивать роскошные принятия на сотни людей", - написал Арьев.

Он отметил, что Украина, которая добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов в поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда о стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

В доказательство председатель парламентской делегации обнародовал письмо от Генсека СЕ, в котором указано, что Совет Европы действительно столкнулся с "определенной степенью финансовой нестабильности", впрочем Ягланд заявляет, что "решил, что это мероприятие следует продолжать, поскольку это единственный повод, когда члены Ассамблеи могут взаимодействовать со всеми другими органами и учреждениями Организации".

"Это взаимодействие важно, и прием обеспечивает соотношение стоимости и качества, и ее стоимость - это очень небольшая доля нашего бюджета", - отметил в письме Генсек.

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.