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Україна відмовилася йти на щорічний прийом до Генсека Ради Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда і повернула запрошення. Про це на своїй сторінці в Facebook зауважив народний депутат, голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв, передає УНН.

“Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і повернула запрошення. В умовах, коли через фінансовий шантаж Росії РЄ економить на папері для документів, є не дуже логічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей”, — написав Ар’єв.

Він зауважив, що Україна, яка добровільно пожертвувала 400 тисяч доларів на підтримку організації у складний час, не отримала відповіді від Ягланда щодо вартості щорічного великого прийому і доцільності його проведення в складних фінансових умовах.

У доказ Голова парламентської делегації оприлюднив лист від Генсека РЄ, в якій зазначено, що Рада Європи дійсно зіткнулась із “певним ступенем фінансової нестабільності”, втім Ягланд заявляє, що “вирішив, що цей захід слід продовжувати, оскільки це єдиний привід, коли члени Асамблеї можуть взаємодіяти з усіма іншими органами та установами Організації”.

“Ця взаємодія важлива, і прийом забезпечує співвідношення вартості та якості, і її вартість — це дуже невелика частка нашого бюджету”, — зазначив в листі Генсек.

Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який в ув’язнені в РФ голодує вже більше 40 днів.

Українські Національні Новини

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