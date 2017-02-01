Украина в ООН будет использовать каждую возможность для защиты от российской агрессии - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина в ООН продолжит использовать каждую возможность для защиты Украины от российской агрессии. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", - написал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 1 февраля Украина месяц будет председательствовать в Совете безопасности ООН.
Напомним, Премьер В.Гройсман заявил, что председательство Украины в Совбезе ООН является возможностью привлечь внимание к вопросам безопасности на Донбассе.
В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии- Петр Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2017 г.