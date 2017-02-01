Україна в ООН використовуватиме кожну можливість для захисту від російської агресії - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна в ООН продовжить використовувати кожну можливість для захисту України від російської агресії. Про це Президент України Петро Порошенко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"В ООН і далі використовуватимемо кожну можливість для захисту України від російської збройної агресії", - написав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, від 1 лютого Україна місяць головуватиме в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман заявив, що головування України у Радбезі ООН є можливістю привернути увагу до питань безпеки на Донбасі.
В ООН і далі використовуватимемо кожну можливість для захисту України від російської збройної агресії— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2017 г.