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Украина в зоне высокого риска вспышки полиомиелита - медики

Украина в зоне высокого риска вспышки полиомиелита - медики

Киев  •  УНН

 • 13435 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила 41 страну региона относительно того, насколько высок риск передачи полиомиелита в странах. Украина попала в зону высокого риска вспышки полиомиелита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"Украина в зоне высокого риска вспышки полиомиелита. Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких", - говорится в сообщении.

Указано, что за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

"Процента охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточно, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что меньше всего охвачены прививками от полиомиелита дети до года в Закарпатской области - на 18,8%, а больше всего - в Кировоградской - 38,8%.

Сообщается, что в 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил более 80%.

Напомним, за год показатель иммунизации в Украине снизился на 20-40%.

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