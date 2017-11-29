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13:46 • 363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 7092 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8306 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 85266 просмотра

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11:14 • 77702 просмотра

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Украина в Минске выразила возмущение относительно участия РФ в смене главарей "ЛНР"

Украина в Минске выразила возмущение относительно участия РФ в смене главарей "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 19393 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске выразила возмущение событиями в ОРЛО, где недавно при непосредственном участии РФ произошла смена главарей вооруженных формирований и призвала российскую сторону остановить препятствие открытию КПВВ "Золотое". Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

"Украинская сторона выразила возмущение тем, что внутриполитические распри в РФ продолжают отражаться на событиях в Украине. В частности, речь идет о событиях в ОРЛО, где недавно при непосредственном участии РФ произошла смена главарей вооруженных формирований", - сообщила она.

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В рамках заседания политической подгруппы украинская делегация призвала к отмене указа президента РФ о признании документов, сделанных нелегитимной властью ОРДЛО, отказа от экспроприации украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО и от установления т.н. "границы" в ОРДО.

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Украинская сторона также настаивает на создании рабочей подгруппы относительно неподконтрольного Украине участка российско-украинской границы, вопрос о передаче контроля над которой РФ всячески блокирует. Также РФ блокирует вывод российских вооруженных формирований с территории Украины и доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участк границы, отметили представители Украины.

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"Мы возмущены цинизмом, с которым РФ и ОРЛО продолжают срывать открытие КПВВ "Золотое". Этот пункт пропуска давно должен заработать без дополнительных условий, поэтому призываем российскую сторону немедленно выполнить обязательства, которые взял на себя президент РФ в присутствии коллег по нормандскому формату еще в октябре 2016 года", - отметила Олифер.

Напомним, в "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо Плотницкого.

Украинские Национальные Новости

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