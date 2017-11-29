Україна у Мінську висловила обурення щодо участі РФ у зміні ватажків "ЛНР"

“Українська сторона висловила обурення тим, що внутрішньополітичні чвари в РФ продовжують відбиватися на подіях в Україні. Зокрема, йдеться про події в ОРЛО, де нещодавно за безпосередньої участі РФ відбулася зміна ватажків збройних формувань”, — повідомила вона.

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У рамках засідання політичної підгрупи українська делегація закликала до скасування указу президента РФ про визнання документів, зроблених нелегітимною владою ОРДЛО, відмови від експропріації української державної та приватної власності на території ОРДЛО та від встановлення т.з. “кордону” в ОРДО.

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Українська сторона також наполягає на створенні робочої підгрупи щодо непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону, питання про передачу контролю над якою РФ всіляко блокує. Так само РФ блокує виведення російських збройних формувань з території України і доступ СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольної Україні ділянкою кордону, зазначили представники України.

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“Ми обурені цинізмом, з яким РФ та ОРЛО продовжують зривати відкриття КПВВ „Золоте“. Цей пункт пропуску давно повинен запрацювати без жодних додаткових умов, тому закликаємо російську сторону невідкладно виконати зобов’язання, які взяв на себе президент РФ у присутності колег по Нормандському формату ще у жовтні 2016 року”, — зазначила Оліфер.

Нагадаємо, в "ЛНР" затвердили в.о. ватажка замість Плотницького.