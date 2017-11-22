Украина и Германия проводят совместную операцию против похитителей элитных автомобилей в Европе

"Приятно, что сегодня проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине. Сейчас одновременно проходят более 10 обысков на территории Украины и не менее - в Германии", - написал он.

Также по словам С.Князева: "благодаря совместным действиям, думаю, преступники будут строго наказаны".

Напомним, правоохранители Одесской области в сотрудничестве с прокуратурой и СБУ разоблачили преступную группу, члены которой действовали в большинстве областей Украины и занимались легализацией автомобилей, находящихся в розыске и созданием их поддельных документов.