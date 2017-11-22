Україна та Німеччина проводять спільну операцію проти викрадачів елітних автомобілів у Європі

"Приємно, що сьогодні проходить спільна українсько-німецька операція з вилучення речових доказів та затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні. Зараз одночасно проходять більше 10 обшуків на території України та не менше – у Німеччині", - написав він.

Також за словами С.Князєва: "завдяки спільним діям, думаю, злочинці будуть суворо покарані".

Нагадаємо, правоохоронці Одеської області у співпраці із прокуратурою та СБУ викрили злочинну групу, члени якої діяли у більшості областей України і займалися легалізацією автомобілів, що перебували у розшуку та створенням їх підробних документів.