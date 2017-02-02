Украина и НАТО обсудили вопросы военной реформы

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 19869 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 91349 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 32051 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 91002 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 151876 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 147793 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 152567 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159039 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167686 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140447 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 45934 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 43663 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 46747 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 41502 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 41842 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 42314 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 91347 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 227174 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 280435 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 480219 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 4108 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 40394 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 39718 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 53452 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74895 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Украина и НАТО обсудили вопросы военной реформы

Киев • УНН

 • 9194 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы. Об этом УНН  сообщили в пресс-службе МВД.

Украина и НАТО обсудили вопросы военной реформы

Так, 2 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы. Целью проведения мероприятия является углубление партнерских взаимоотношений между Украиной и НАТО и определение дальнейших шагов и механизмов взаимодействия в вопросах реформирования сектора безопасности и обороны, в частности по вопросу достижения совместимости с государствами-членами Альянса путем внедрения стандартов НАТО.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Василий Серватюк рассказал участникам встречи об основных достижениях пограничного ведомства Украины и о продлении системного развития и реформирования ведомства как правоохранительного, что выполняет задачу не только охраны, но и обороны государственной границы в условиях военной агрессии и провокационных действий Российской федерации.

Во время встречи В.Серватюк подчеркнул, что все проводимые реформы лежат в плоскости европейской интеграции и единого пространства безопасности, а основные направления реформирования заключаются, прежде всего, в совершенствовании законодательства и повышении боеспособности и наращивания оборонной способности.

Как сообщили в ведомстве, сейчас для Государственной пограничной службы Украины как составляющей сектора безопасности и обороны сотрудничество с НАТО является одним из приоритетов. Это сотрудничество осуществляется в рамках годовых национальных программ, Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, Процесса планирования и оценки сил, Программы профессиональной подготовки, Программы развития добропорядочности, шести трастовых фондов НАТО, Дорожной карты Партнерства в сфере стратегических коммуникаций и тому подобное.

Отдельно В.Серватюк поблагодарил за два практические совместные проекты, первый из которых уже почти завершено. Он позволил очистить один из объектов ведомства в Житомирской области от радиоактивного загрязнения вследствие военной деятельности во времена Советского Союза. Второй проект недавно начат по программе НАТО «Наука ради мира и безопасности".

В конце своего выступления заместитель председателя Госпогранслужбы Украины отметил, что на пути реформирования одним из приоритетов остается вопрос повышения защищенности государственной границы, в частности усиление восточного участка границы и внедрение принципов "интеллектуальной границы".

Напомним, как сообщал УНН, президент намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18