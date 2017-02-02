Украина и НАТО обсудили вопросы военной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
Так, 2 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы. Целью проведения мероприятия является углубление партнерских взаимоотношений между Украиной и НАТО и определение дальнейших шагов и механизмов взаимодействия в вопросах реформирования сектора безопасности и обороны, в частности по вопросу достижения совместимости с государствами-членами Альянса путем внедрения стандартов НАТО.
Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Василий Серватюк рассказал участникам встречи об основных достижениях пограничного ведомства Украины и о продлении системного развития и реформирования ведомства как правоохранительного, что выполняет задачу не только охраны, но и обороны государственной границы в условиях военной агрессии и провокационных действий Российской федерации.
Во время встречи В.Серватюк подчеркнул, что все проводимые реформы лежат в плоскости европейской интеграции и единого пространства безопасности, а основные направления реформирования заключаются, прежде всего, в совершенствовании законодательства и повышении боеспособности и наращивания оборонной способности.
Как сообщили в ведомстве, сейчас для Государственной пограничной службы Украины как составляющей сектора безопасности и обороны сотрудничество с НАТО является одним из приоритетов. Это сотрудничество осуществляется в рамках годовых национальных программ, Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, Процесса планирования и оценки сил, Программы профессиональной подготовки, Программы развития добропорядочности, шести трастовых фондов НАТО, Дорожной карты Партнерства в сфере стратегических коммуникаций и тому подобное.
Отдельно В.Серватюк поблагодарил за два практические совместные проекты, первый из которых уже почти завершено. Он позволил очистить один из объектов ведомства в Житомирской области от радиоактивного загрязнения вследствие военной деятельности во времена Советского Союза. Второй проект недавно начат по программе НАТО «Наука ради мира и безопасности".
В конце своего выступления заместитель председателя Госпогранслужбы Украины отметил, что на пути реформирования одним из приоритетов остается вопрос повышения защищенности государственной границы, в частности усиление восточного участка границы и внедрение принципов "интеллектуальной границы".
Напомним, как сообщал УНН, президент намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО.