Україна та НАТО обговорили питання воєнної реформи

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58831 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 143832 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 139796 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118307 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130212 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83987 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92333 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98489 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89558 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218560 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 39908 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17409 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17031 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40059 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18371 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 139795 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218558 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369114 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304681 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9124 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29941 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26940 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118307 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32134 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна та НАТО обговорили питання воєнної реформи

Київ • УНН

 • 9194 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні, 2 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

Україна та НАТО обговорили питання воєнної реформи

Так, 2 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи. Метою проведення заходу є поглиблення партнерських взаємовідносин між Україною та НАТО і визначення подальших кроків та механізмів взаємодії у питаннях реформування сектору безпеки і оборони, зокрема з питання досягнення взаємосумісності з державами-членами Альянсу шляхом впровадження стандартів НАТО.

Перший заступник голови Держприкордонслужби України генерал-лейтенант Василь Серватюк розповів учасникам зустрічі про основні здобутки прикордонного відомства України і про продовження системного розвитку та реформування відомства як правоохоронного, що виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону в умовах військової агресії та провокативних дій Російської Федерації.

Під час зустрічі В.Серватюк підкреслив, що всі проведені реформи лежать в площині європейської інтеграції та єдиного безпекового простору, а основні напрямки реформування полягають, насамперед, в удосконаленні законодавства та підвищенні боєздатності й нарощення оборонної спроможності.

Як повідомили у відомстві, нині для Державної прикордонної служби України як складової сектору безпеки і оборони співпраця з НАТО є одним із пріоритетів. Це співробітництво здійснюється в межах річних національних програм, Спільної робочої групи з питань воєнної реформи, Процесу планування та оцінки сил, Програми професійної підготовки, Програми розбудови доброчесності, шести трастових фондів НАТО, Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій тощо.

Окремо В.Серватюк подякував за два практичні спільні проекти, перший з яких уже майже завершено. Він дозволив очистити один з об’єктів відомства в Житомирській області від радіоактивного забруднення внаслідок військової діяльності за часів Радянського Союзу. Другий проект нещодавно започатковано за програмою НАТО “Наука заради миру і безпеки”.

Наприкінці свого виступу заступник голови Держприкордонслужби України зауважив, що на шляху реформування одним із пріоритетів залишається питання підвищення захищеності державного кордону, зокрема посилення східної ділянки кордону та запровадження принципів “інтелектуального кордону”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, президент має намір провести референдум про вступ України в НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65