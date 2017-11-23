Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 7092 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8306 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85266 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77702 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90599 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120846 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146170 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Актуальное
Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций

Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций

Киев  •  УНН

 • 11321 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили во время встречи в Брюсселе отметили важность укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.

"Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.

Также, по информации АПУ, собеседники отметили существенную активизацию политического диалога по результатам государственного визита Президента Украины Петра Порошенко в Грузию в июле текущего года.

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Стороны обсудили, как отмечается, и секторальное сотрудничество, в котором говорилось о положительной динамике в двусторонней торговле, а также перспективы сотрудничества в транспортной сфере с максимальным задействованием транзитного потенциала Украины и Грузии.

Президент П.Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за содействие в реабилитации украинских детей и раненых военнослужащих на территории Грузии.

Напомним, завтра Президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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