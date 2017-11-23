Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций

"Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.

Также, по информации АПУ, собеседники отметили существенную активизацию политического диалога по результатам государственного визита Президента Украины Петра Порошенко в Грузию в июле текущего года.

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Стороны обсудили, как отмечается, и секторальное сотрудничество, в котором говорилось о положительной динамике в двусторонней торговле, а также перспективы сотрудничества в транспортной сфере с максимальным задействованием транзитного потенциала Украины и Грузии.

Президент П.Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за содействие в реабилитации украинских детей и раненых военнослужащих на территории Грузии.

Напомним, завтра Президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.