Україна та Грузія зміцнюватимуть взаємодію у межах міжнародних організацій

"Сторони підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальній цілісності обох країн, а також підкреслили важливість подальшого зміцнення взаємодії в рамках міжнародних та регіональних організацій", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією АПУ, співрозмовники відзначили суттєву активізацію політичного діалогу за результатами державного візиту Президента України Петра Порошенка до Грузії у липні поточного року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Грузинські парламентарі запропонували вшанувати громадян України та Грузії, загиблих за незалежність двох держав

Сторони обговорили, як зазначається, й секторальне співробітництво, де йшлося про позитивну динаміку у двосторонній торгівлі, а також перспективи співпраці у транспортній сфері із максимальним задіянням транзитного потенціалу України і Грузії.

Президент П.Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за сприяння в реабілітації українських дітей та поранених військовослужбовців на території Грузії.

Нагадаємо, завтра Президент України Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.