Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу - Меркель

"Что касается политики Германии в отношении Восточной Европы, то это не новая инициатива. Хайко Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Грузия, Азербайджан, Армения, но Грузия точно является вместе с Украиной страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем", - заявила Меркель.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого стороны обсудили вопрос конфликта на востоке Украины.