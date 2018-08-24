Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу - Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу. Об этом Меркель заявила в ходе встречи со студентами, отвечая на соответствующий вопрос, касавшийся заявления главы МИДа Германии, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
"Что касается политики Германии в отношении Восточной Европы, то это не новая инициатива. Хайко Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Грузия, Азербайджан, Армения, но Грузия точно является вместе с Украиной страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем", - заявила Меркель.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого стороны обсудили вопрос конфликта на востоке Украины.