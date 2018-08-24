Україна та Грузія мають найбільшу європейську перспективу - Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Грузія разом з Україною має найбільшу європейську перспективу. Про це Меркель заявила в ході зустрічі зі студентами, відповідаючи на відповідне запитання, яке стосувалося заяви глави МЗС Німеччини, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".
"Що стосується політики Німеччини щодо Східної Європи, то це не нова ініціатива. Хайко Маас лише наголосив на тому, що дуже важливі добрі відносини з Росією - це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися в Східній Європі. Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно є разом з Україною країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити в майбутньому", - заявила Меркель.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої сторони обговорили питання конфлікту на сході України.